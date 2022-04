Nutrizione, Francesco Versace nuovo membro del tavolo tecnico ministeriale per la qualità e la sicurezza

Savona. Nuovo incarico istituzionale per Francesco Versace, entrato a far parte del Tavolo tecnico ministeriale per l’elaborazione di nuove iniziative “per una nutrizione in qualità e sicurezza”.

Il medico savonese, specializzato in tisiologie e malattie dell’apparato respiratorio, reumatologia e medicina interna, si era candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative nella città della Torretta.

Versace farà parte del tavolo presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa e coordinato dalla professoressa Annamaria Colao. Tra le funzioni attribuite all’organo vi sono quella di valutare gli impatti sulla filiera, sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, analizzare, analizzare la situazione alimentare italiana e proporre nuovi modelli di sviluppo e proporre iniziative per una corretta comunicazione e informazione sulle indicazioni nutrizionali e sulle proprietà salutistiche degli alimenti.

Il tavolo tecnico avrà una durata di un anno.