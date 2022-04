Nuovi vigneti per i produttori liguri e savonesi: “Fondi non utilizzati, ma la norma stoppa le richieste”

Liguria. Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo e da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) in cui ha chiesto alla giunta di chiedere alle altre Regioni una parte delle quote assegnate ogni anno e non utilizzate del fondo per i nuovi impianti vitivinicoli e al Ministero di emettere bandi triennali con quote maggiori alle attuali.

Il consigliere ha ricordato che per impiantare un nuovo vigneto, occorre partecipare a un bando annuale indetto dalla Regione su indicazione del MIPAAF.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha illustrato il quadro normativo che regola la materia e, al termine di una lunga e articolata risposta, ha spiegato che a termini di legge non è possibile accedere ai quantitativi erogati e non utilizzati da altre Regioni e la norma non consente l’emissione di bandi triennali.

Di recente non erano mancate prese di posizioni da parte delle associazioni agricole, con riferimento alle numerose domande che arrivano dai produttori per aumentare le superfici dei vigneti, ma che si scontrano sulla procedura autorizzativa finale. Anche in occasione dell’edizione 2022 di Vinitaly è stato uno temi messi al centro del dibattito.

“E’ una questione sul tavolo ancora irrisolta e che potrebbe favorire la crescita della produzione vitivinicola – ha ricordato CIA Savona – E’ necessario aumentare le superfici dei vigneti con un approccio equilibrato, ma tante aziende e produttori attendono l’assegnazione di possibili autorizzazioni per nuovi impianti”.

“E per il settore rimane sempre aperta la stessa semplificazione amministrativa su bandi, procedure e pratiche di varia natura” conclude l’associazione agricola, che aveva chiesto alla stessa Regione Liguria un intervento in materia.