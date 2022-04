Nuova raccolta differenziata nell’andorese: ecco dove ritirare i kit

Andora. Continua il percorso verso la sostenibilità ambientale dei comuni del golfo dianese e andorese: coloro che non hanno ancora ritirato il kit di raccolta potranno farlo fino al 30 aprile. Da giugno saranno attivi alcuni punti di ritiro solo in due comuni.

L’iniziativa, promossa dalle amministrazioni comunali in collaborazione con Egea Ambiente e Proteo è accompagnata dalla campagna informativa “Il tuo impegno lascia il segno”.

Per quanto riguarda Andora, gli sportelli fissi per la consegna dei Kit sarà attivo l’info point in via Santa Lucia 6 dal lunedì al sabato, festivi esclusi; fino a fine maggio gli orari saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e sabato, dalle 8 alle 14; mentre martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Insieme al kit verranno consegnati agli utenti alcuni utili materiali per effettuare al meglio la raccolta: un calendario, con tutti i giorni e i periodi della raccolta dei vari materiali; un utile centalogo, con alcune informazioni pratiche su cosa differenziare e come differenziare al meglio i rifiuti, di uso quotidiano e non, nonché gli indirizzi e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta di San Bartolomeo a Mare e Andora, dove potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti che non è possibile conferire porta a porta o nelle isole di prossimità.

Tutti gli utenti che non riusciranno a ritirare il kit entro le date indicate potranno chiamare il numero verde di EGEA Ambiente 800.54.63.54 e prenotare un appuntamento per il ritiro presso la sede che verrà loro indicata. Al medesimo numero e presso lo sportello di distribuzione si potranno ricevere tutte le informazioni sul nuovo servizio e sulle modalità di raccolta dei materiali.