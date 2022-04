Noli, due diportisti soccorsi dalla guarda costiera

Noli. La Guardia Costiera ha soccorso due diportisti a bordo di un natante di circa 4 metri con il motore in avaria nello specchio acqueo antistante Punta del Vescovado a Noli.

La chiamata, pervenuta presso la Sala Operativa della Guardia Costiera di Savona, è arrivata nella tarda mattinata della giornata odierna.

Considerate le condizioni meteomarine in zona, in particolare il vento teso da Nord che rischiava di far impattare l’unità sugli scogli, è stata disposto l’intervento della motovedetta M/V CP 830.

La barca è stata ritrovata alla deriva a circa 50 metri dalla scogliera.

Ii due diportisti sono stati trasbordati a bordo della motovedetta della Guardia Costiera che ha anche rimorchiato il natante sino al punto di approdo. Gli occupanti, in buono stato di salute, sono sbarcati in tutta sicurezza.