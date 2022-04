Noli 2022, Niccoli si tira fuori dalla corsa elettorale: “Decisione sofferta, ma saltato accordo decisivo per unire due liste”

Noli. Colpo di scena alle elezioni comunali di Noli: l’ex sindaco Giuseppe Niccoli, che aveva annunciato la candidatura per il voto di giugno 2022, ha fatto un passo indietro e non sarà più della partita elettorale con la lista “Rinascimento Nolese”.

Un annuncio che arriva dopo mesi di trattative e incontri per possibili apparentamenti con gli altri gruppi in corsa, ma senza risultato: “Siamo arrivati a questa sofferta decisione dopo tentativi di accordo con altre liste, alla fine abbiamo riscontrato la ricerca solo dei nostri voti, sapendo che saremmo stati determinanti per la vittoria finale, ma nessun riferimento alla nostra visibilità e presenza nella squadra che si sarebbe potuta comporre per le elezioni comunali” afferma lo stesso Niccoli.

“Ringraziamo i nostri simpatizzanti e quanti ci hanno sostenuto in questi mesi: lasciamo assoluta libertà di scelta in vista del voto, sostenendo coloro che ritengono più idonei all’amministrazione della nostra cittadina”.

Oltre all’ex vice sindaco Fiorito, indicato come suo “braccio destro” (quindi in caso di vittoria ancora nel ruolo di vice sindaco), Niccoli aveva tentato una intesa con il gruppo a sostegno di Marina Gambetta, che sarà in campo con la lista “In Repubblica 2.0”, con l’obiettivo di ricompattare gli schieramenti in campo.

Alla fine accordo saltato, con le motivazioni dette sopra dallo stesso ex cittadino nolese, ora fuori dalla mischia elett0rale.

Così, a poco più di un mese dal voto e con la presentazione delle liste ormai in dirittura d’arrivo, da cinque potenziali candidati sindaci si è passati a tre: Marino Pastorino e il gruppo “Noli nel Cuore”, la stessa Marina Gambetta e il gruppo “In Repubblica 2.0” e la lista dell’altro ex sindaco Ambrogio Repetto con la lista “Prospettiva Noli”.

In precedenza si era già tirato fuori dalla competizione elettorale l’avvocato Marco Genta, attuale presidente della Croce Bianca nolese e in passato candidato sia a Noli che a Savona.

A Noli sarà una sfida a tre per il rinnovo dell’amministrazione comunale: nonostante una scrematura rispetto al quadro iniziale delle forze in campo, si annuncia una battaglia all’ultimo voto.