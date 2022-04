Noli 2022, Marina Gambetta ci riprova: candidata sindaco per “In Repubblica 2.0”

Noli. Presso il Baianita a Noli, alle ore 21, si terrà l’incontro pubblico organizzato dalla squadra “In Repubblica 2.0”. Il capogruppo Marina Gambetta parlerà su “il degrado dei cantieri irrisolti e le scelte politiche fallimentari”, per raccontare il proprio impegno di consigliere di minoranza durante l’ultima amministrazione che l’ha portata alla ribalta per aver smosso le acque dopo 20 anni di immobilismo.

“Ripartiamo insieme” è il messaggio dell’appuntamento, che di fatto apre la campagna elettorale di Marina Gambetta, che sarà ancora candidata sindaco in vista delle elezioni comunali nolesi.

“In Repubblica 2.0” ha riportato la legalità in questo Comune, ora il cantiere di via IV Novembre è pronto a ripartire e quello di via Belvedere aspetta il nuovo progetto esecutivo delle opere esterne” afferma Marina Gambetta.

“Niccoli e Repetto sono stati la causa di questi problemi, hanno avuto tutto il tempo per poterli risolvere ma non l’hanno fatto e hanno creato un grave danno economico e di immagine al paese. Se volessero veramente il bene di Noli dovrebbero lasciare l’opportunità ad altri di poter amministrare questo Comune…ma forse il poter agire sul nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) per loro può essere un’occasione golosa per tornare in campo”.

“Non è importante chi arriva primo, l’importante è che sia uno di loro due!”.

“La squadra “In Repubblica 2.0” manterrà la scelta di presentarsi come un gruppo unito di persone competenti e che vogliono solo lavorare insieme per Noli, con idee e progetti che veramente potranno aiutare questo paradiso a rinnovarsi!” conclude la candidato sindaco nolese, pronta alla sfida elettorale.

I nomi della lista e il definitivo programma amministrativo sono ancora in fase di definizione e saranno presentati nelle prossime settimane.