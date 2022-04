Noli 2022, Gambetta replica a Pastorino: “Nessuna appartenenza o influenza politica, noi vogliamo e possiamo cambiare la città”

Noli. La squadra di “In Repubblica 3.0” risponde alle dichiarazioni del candidato sindaco di Noli Marino Pastorino a IVG.it

“Non abbiamo nessuna appartenenza o influenza partitica – spiegano dal gruppo che sostiene Marina Gambetta – ‘In Repubblica 3.0′ è una lista civica composta da persone competenti, credibili, con idee concrete e che lavorano per Noli”.

“’In Repubblica 2.0’ è stata la prima minoranza che ha fatto un’opposizione attiva, che stanca di questo immobilismo ha voluto dare il proprio contributo per la ripartenza. In 30 mesi siamo riusciti a ripristinare la legalità necessaria per far ripartire i cantieri – dichiara il capogruppo Marina Gambetta, che aggiunge – Lo abbiamo fatto nell’interesse pubblico, per superare definitivamente alcune annose situazioni di illegalità, di clientelismo e di degrado portate avanti dalle passate Amministrazioni”.

“La fiducia si dovrebbe conquistare dando il buon esempio. Cosa hanno fatto Pastorino e Fiorito come lista di minoranza? Silenzio e connivenza, una sorta di complicità. Ma a Noli sono 20 anni che le minoranze vanno avanti così”.

“Si può cambiare e ne abbiamo dato prova, ora chiediamo ai nolesi di dare fiducia alla squadra di ‘In Repubblica 3.0’, proponendo di ripartire insieme”, conclude Marina Gambetta.