Noli 2022, Ambrogio Repetto torna in campo e sarà candidato sindaco

Noli. Dopo gli annunci ufficiali di Giuseppe Niccoli e Marina Gambetta, a due mesi dalla data delle elezioni arriva quello di Ambrogio Repetto candidato sindaco con la lista “Prospettiva Noli”.

Dunque confermate le attese della vigilia su un alto ritorno nella scena politico-amministrativa nolese, con Repetto già primo cittadino per due mandati, dal 2004 al 2014.

La squadra sarà caratterizzata da molte novità e qualche conferma. “Alcuni componenti sono al primo impegno amministrativo, segno di importante rinnovamento; questi si stanno dedicando all’elaborazione del programma di governo affiancati dagli altri componenti del gruppo, portatori di esperienze e di competenze acquisite nei precedenti anni di lavoro amministrativo” afferma lo stesso Repetto, che si ricandida con l’obiettivo di rinsaldare il legame con Noli, i suoi residenti e tutte le altre persone che abitano o frequentano la località savonese.

Ora il via alla vera campagna elettorale, in una sfida che, probabilmente, e ancora una volta, si deciderà per un pugno di voti: “Il gruppo Prospettiva Noli lavorerà per coniugare la salvaguardia del territorio e del patrimonio storico e culturale con l’esigenza dello sviluppo sociale ed economico della città proprio in una prospettiva futura” aggiunge ancora il candidato sindaco.

“L’obiettivo del gruppo è di integrare sempre di più le idee, le intenzioni e i progetti dando vita a una programmazione realistica e autentica, vicina ai bisogni delle persone e con una grande attenzione alla crescita di tutti gli ambiti di azione amministrativa: politiche sociali, politiche giovanili e del lavoro, tutela e valorizzazione dei beni culturali, sport, ambiente e transizione energetica, tempo libero, territorio, commercio, turismo e spiagge” conclude Repetto.

Rispetto al quadro iniziale, e dopo la rinuncia di Marco Genta, si attende solo l’annuncio di Marino Pastorino e del gruppo “Noli nel Cuore”, salvo colpi di scena e possibili apparentamenti.