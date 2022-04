“Noi mamme con figli disabili come invisibili”: una merenda di inclusione per far sentire la propria voce. Il ricavato al San Paolo

Cairo Montenotte. “Siamo stanche di essere lasciate sole. Con l’estate per noi mamme con bambini disabili è un inferno gestire tutto”. E’ per far sentire la propria voce, e trovare una soluzione, che un gruppo di genitori ha unito le forze e organizzato una merenda di inclusione a Cairo Montenotte. I fondi raccolti saranno devoluti all’ospedale San Paolo di Savona.

L’appuntamento è per sabato 14 maggio alle 16 al Parco delle Ferrere. Ci saranno cibo goloso e occasioni per far giocare i propri figli. Tra i graditi ospiti anche le Principesse in Corsia che faranno divertire i bimbi.

“Il tutto è nato da un gruppo di mamme” spiega Simona Vignolo, che insieme a Debora Manfrici ha dato il vita all’iniziativa che poi sfocerà nella costituzione di un comitato genitori ad hoc. “Quello che cerchiamo? Maggiori aiuti per i nostri figli con disabilità – spiega -. Tanti i problemi cui veniamo incontro con l’avvento dell’estate: dal trovare un campo estivo non troppo costoso alla mancanza di attività, laboratori di volontariato, oltre strutture dedicate per far interagire in sicurezza bambini con disabilità e bambini normodotati. A mancare sono anche giochi accessibili ai disabili”.

A essere richiesti anche un supporto nelle spese e uno sportello psicologico gratuito dove possano rivolgersi sia i membri della famiglia che i bambini con disabilità. “E’ davvero difficile trascorrere le estati con questi problemi – aggiunge Vignolo -. Speriamo che con questa nostra prima iniziativa si muova qualcosa e si vengano a formare delle occasioni in più e accessibili anche dal punto di vista economico per il tempo libero dei nostri figli”. La signora Simona ha infatti una bambina con disabilità psichiatriche al 100% e non vuole più sentirsi “invisibile”.