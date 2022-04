Next Generation We, Carcare tra i vincitori del bando. De Vecchi: “Nascerà uno sportello intercomunale per cittadini e imprese”

Carcare. Sono stati pubblicati gli esiti del bando “Next Generation We – Competenze, strategie, sviluppo della pubblica amministrazione” ideato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per rendere le amministrazioni locali maggiormente “a prova di futuro”.

Il progetto contribuisce infatti a rafforzare le condizioni affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) possano gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dal Pnrr, così che diventino “la forza motrice di un cambiamento sostenibile, inclusivo e ancorato al territorio”.

A conclusione delle procedure di valutazione, il Comitato di Gestione della fondazione ha deliberato quindi il sostegno a 88 Comuni e Unioni di Comuni, selezionati tra le 180 candidature pervenute, per un impegno complessivo di 5.835.500 euro.

“Il bando ci ha premiato con un finanziamento di 60 mila euro – afferma il sindaco di Carcare Christian De Vecchi -. L’iniziativa di cui il Comune di Carcare è capofila di una cordata di 7 comuni (Carcare, Altare, Pallare, Mallare, Bormida, Plodio, Cosseria) ha l’obiettivo di promuovere una digitalizzazione diffusa dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese”.

Come spiega De Vecchi, ciò avviene attraverso alcuni aspetti programmatici: “Progettare e implementare servizi al cittadino e alle imprese con l’utilizzo delle tecnologie digitali e traguardare la loro disponibilità su dispositivi mobili; le pubbliche amministrazioni non devono chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già in loro possesso o già da loro fornite operando una razionalizzazione dei sistemi di dati con il coinvolgimento della P.A. territoriale; le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi anche per le parti deboli della società e per le aree marginali del territorio”.

“Con queste preziose risorse, lavoreremo per la nascita di uno sportello intercomunale di servizi alla cittadinanza ed alle imprese” aggiunge il sindaco, poi conclude: “Tale consapevolezza è stata alla base delle riflessioni che hanno permesso alle nostre sette amministrazioni comunali di ragionare in maniera territorialmente integrata rispetto alla possibilità di sviluppare soluzioni comuni e su piattaforme condivise”.