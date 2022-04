Nessuno ferma più gli Esordienti rossoblù

Ancora un’affermazione da parte dei boys vadesi che non finiscono mai di stupire. Questa volta nella data storica del 25 Aprile hanno sbancato il Torneo di Legino con un ruolino di marcia impressionante.

Dopo aver battuto la Voltrese per 3 a 0 e l’Olimpic Pra’ per 1 a 0 nel girone di qualificazione hanno poi superato la semifinale regolando per 2 a 0 il Bisalta per poi battere con lo stesso risultato anche la Levante C in finale.

Con 8 gol fatti e zero subiti è giunto pertanto l’ennesimo trionfo coronato dal premio andato per il miglior allenatore a Maurizio Pilleri.

Grande soddisfazione in casa Vado con il responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Eretta a coccolarsi l’intero schieramento.