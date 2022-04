MSP-ITALIA, a maggio è il mese della formazione asinina

Chiunque può affiancare un asino o un mulo in cammino.

L’asino ha un indole docile, è calmo, socievole e paziente, per queste sue caratteristiche risulta particolarmente adatto ai bambini. Non tutti pero’ possono condurlo.

Il Comitato Ligure MSP-ITALIA, Ente nazionale di promozione sociale e sportiva riconosciuto dal CONI, attraverso le associazioni di promozione sociale affiliate MBAM’BAYE – L’asino fa cultura e ANIMA MUNDI – fattoria Casa Borromeo è in Liguria l’unico centro formativo di qualificazione nazionale per il settore asino someggiato nella disciplina equitazione di campagna e rilascia un Diploma Nazionale con specializzazione Tecnico Asino Someggiato. Per secoli l’asino e il mulo hanno aiutato l’uomo nel lavoro ed è per questo che nel mese di maggio vengono festeggiati una settimana dopo la festa del primo maggio. Maggio quindi risulta il mese ideale per iniziare la formazione.

Una formazione che grazie alle specifiche conoscenze e competenze dell’APS MBAM’BAYE comprende anche lo studio della presenza dell’asino e degli ibridi che ne derivano (mulo e bardotto) all’interno della cultura italiana – in particolare di quella ligure – ma anche internazionale, alla ricerca di un’interpretazione in chiave asinina degli svariati aspetti che costituiscono il comune denominatore dell’umanità.

L’asino infatti, pur essendo un animale da sempre sfruttato e disprezzato, – attraverso un’inconsueta ricerca bibliografica, documentaria e iconografica – si rivela essere un inaspettato portatore di valenze simboliche che, unite ai suoi specifici tratti caratteriali e comportamentali, sono utili per comprendere gli uomini e il loro pensiero. Una formazione organizzata e ragionata che non trascura la parte pratica con esercitazioni (organizzazione e gestione delle attività), escursioni e trekking someggiati. Inizio corso il giorno 25 maggio 2022.

Info ed iscrizioni: etsanimamundi@gmail.com – www.fattoriacasaborromeo.org.