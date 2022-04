Morso da una vipera, soccorso nei boschi di Dego

Dego. L’allarme è scattato intorno alle 13.00 di oggi, dalle persone che erano con lui durante una escursione nell’area boschiva di Dego, in Val Bormida.

Un uomo, un turista milanese, è stato morso ad una mano da una vipera. In brevissimo tempo ha accusato un forte dolore e bruciore , seguito da un edema conseguente agli effetti del veleno.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’escursionista è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona per le cure e la terapia prevista in questi casi. Stando a quanto riferito, le sue condizioni nel complesso non sono giudicate gravi, grazie al rapido intervento di soccorso e di trattamento clinico.