Migranti travolti in A10 mentre attraversavano: due morti e un ferito grave

Bordighera. Due morti e un ferito grave. E’ questo il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di migranti mentre attraversavano l’autostrada all’altezza del distributore di Bordighera sud.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un frontaliere che si dirigeva in direzione Francia ha investito inavvertitamente i migranti, intorno alle 6.30 del mattino. Si tratterebbe di un gruppo di sette persone: quattro sono riusciti ad attraversare e sono andati via.

L’autista, ferito, si trova in stato di shock ed è stato affidato ai soccorsi degli operatori. Al momento il traffico non è interrotto e nella zona interessata dall’incidente, gli agenti hanno fatto transitare i veicoli nell’area di servizio.

Ogni giorno si ravvisano episodi drammatici come quello di oggi, con pericolo di vita per i migranti e per i frontalieri, che al mattino si dirigono in Francia presto per andare a lavoro.