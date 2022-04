Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 1 aprile, al mattino e fino alle prime ore del pomeriggio si registrerà la formazione di rovesci anche a carattere temporalesco specie sul settore centro-orientale, precipitazioni più sporadiche oppure del tutto assenti altrove con anche qualche locale schiarita. Nel corso del pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni lungo la fascia costiera, dove avremo anche delle ampie schiarite. Nelle zone interne ancora qualche rovescio sparso, più probabile sull’Appennino centro-orientale.

Per quanto riguarda i venti, nella notte ed al primo mattino saranno moderati da nord sul centro-ponente e da sud-est a levante, per il resto della mattinata deboli o moderati di direzione variabile ovunque. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-ovest con intensità forte e con possibili rinforzi fino a burrasca, ulteriori rinforzi fino a burrasca forte in mare aperto.

Per quanto riguarda il mare, nella prima parte di giornata sarà mosso sotto-costa, molto mosso o localmente agitato al largo. A seguire molto mosso sotto-costa del centro-ponente, agitato a levante ed al largo.

Le temperature, infine, saranno in generale diminuzione. Costa: min +6/11°C, max +11/15°C Interno: min -1/+6°C, max +6/11°C.