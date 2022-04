Liguria. Nei bassi strati inizia a fluire aria dai quadranti meridionali: sarà infatti una settimana all’insegna della nuvolosità e a tratti, della pioggia. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata a partire da ponente. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso praticamente ovunque, e non escludiamo qualche sgocciolio, più probabile sul centro-levante della regione.

Venti: al mattino a regime di brezza, rinforzano da sud-est nel pomeriggio. Marino teso nelle valli interne del Savonese e del Genovese nella seconda metà della giornata.

Mari: poco mosso ma moto ondoso in graduale aumento. Temperature: in lieve aumento le minime, ma in calo le massime. Costa: min +9/13°C, max +13/16°C; interno: min -1/+7°C, max +11/14°C.

MERCOLEDì 20 APRILE: molto nuvoloso o coperto ovunque. Possibili rovesci più probabili sul ponente della regione e relativo entroterra. Più asciutto altrove.

Venti: da nord-est tesi su Imperiese, più moderati altrove. Mari: Generalmente mosso. Temperature: in leggero calo.

GIOVEDì 21 APRILE: burrasca da nord negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Probabili precipitazioni di moderata intensità.