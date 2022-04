Liguria. Prosegue indisturbata la fase asciutta e stabile; la circolazione ciclonica sull’Iberia, infatti, è confermata sprofondare ed isolarsi sull’Algeria non andando ad ostacolare più di tanto il regime di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale.

Secondo gli esperti del Centro Limet, martedì 12 aprile avremo velature estese su tutta la regione a cui al mattino potranno sovrapporsi nubi costiere sul savonese; in giornata soleggiato, ma sempre velato, qualche addensamento più compatto fra imperiese e savonese occidentale, specie zone interne.

Venti forti da est-nord-est ad ovest di Capo Mele, settore ovest del Ligure. Rinforzi a burrasca verso la Costa Azzurra e da sud-est a Levante tra Capo Corso e la Capraia. Sul resto dell’arco ligure intensità per lo più moderata. Mare mosso sul Golfo di Genova e Riviera di Levante, molto mosso altrove, localmente agitato verso la Costa Azzurra. Temperature in aumento: sulla costa minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra -3 e 7 gradi, massime tra 8 e 18 gradi.

Mercoledì 13 aprile ancora velature e stratificazioni in un contesto nel complesso soleggiato ed asciutto.

Venti da nord-est, ma si attenuano sul Ligure occidentale e ad ovest di Capo Mele; brezze o assente altrove in giornata, ma dalla sera refoli da nord più decisi anche più a levante. Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-est, rimane molto mosso sull’estremo settore ovest con onda da levante. Temperature in aumento di qualche punto sotto-costa; stazionarie altrove.

Giovedì 14 aprile classica giornata di metà primavera: velature meno dense, assolato e mite.

Nord del mattino, sempre più teso a ponente che lascerà posto alle brezze.