Liguria. Tenderà ad attenuarsi il regime depressionario nel corso dei prossimi giorni, con un inizio di settimana ancora variabile con nuvolosità irregolare e qualche locale fenomeno.

Questa la situazione meteo nella nostra regione presentata dagli esperti del centro meteo Limet.

In particolare, per oggi, lunedì 25 aprile, è prevista una nuvolosità sparsa su tutta la regione, più compatta sul levante, dove non si esclude qualche piovasco o rovescio, più probabile sullo spezzino al mattino. A ponente, invece, le prime schiarite dopo le giornate di maltempo.

Nel pomeriggio permane nuvolosità irregolare con qualche nota instabile sui rilievi. Maggiori aperture sull’imperiese e savonese.

I venti saranno da sud est moderati o tesi. E il mare si registra tra mosso e molto mosso.

Temperature invece saranno stazionarie o in lieve aumento. Sulla costa si registra un minimo tra 9 e 14°C, e una massima tra 14 e 19°C. Mentre nella parte interna si registra un minimo di – 1 e 10°C, e una massima di 7 e 16°C.