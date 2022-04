Liguria. Una depressione con annessa perturbazione si approssima dalla Francia verso il nord Italia. In Liguria si prevede tempo molto instabile, a tratti anche perturbato, nelle giornate di sabato e domenica con precipitazioni a carattere di rovescio e venti forti meridionali. Parziale miglioramento da lunedì 25 aprile. Questa la situazione del meteo presentata dagli esperti del centro meteo Limet.

In particolare, per la giornata di oggi, sabato 23 aprile di prevede vento forte tra Scirocco e Libeccio, con possibilità di rovesci intensi soprattutto nell’entroterra.

Al mattino primi rovesci tra il Genovese e il Savonese, precipitazioni anche sulle Alpi Liguri, in intensificazione nell’arco della mattinata fino a forti ed in estensione alla Val Bormida, Val d’Orba e Valle Stura.

Più sporadici i fenomeni tra il Tigullio orientale e lo Spezzino dove si avranno pause asciutte. Nel pomeriggio e in serata estensione del fenomeni al settore centro-orientale della regione con rovesci anche intensi su Valle Scrivia, Trebbia, Fontanabuona e Aveto.

Parziale attenuazione delle piogge sull’estremo ponente con qualche schiarita dopo il tramonto.

I venti saranno tra moderati e forti al mattino e nel primo pomeriggio da sud-est. Tra il pomeriggio e la serata rotazione a sud ovest con intensità sempre sostenuta. Possibili ulteriori rinforzi negli spazi aperti, sui valichi e versanti padani. Il mare prevede un rapido aumento del moto ondoso fino a molto mosso. Agitato in serata.

Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime. Sulla costa si registra un minimo tra 11 e 14°C, e un massimo tra 14 e 17°C. Mentre nell’interno: un minimo tra 4 e 11°C, e un massimo tra 5 e 12°C.