Liguria. Sarà una domenica di tempo stabile e prevalentemente soleggiata quella di oggi. Ma anche l’inizio della settimana entrante sarà caratterizzata da sole e poche nubi.

In particolare in questa giornata di chiusura settimana, nel corso del pomeriggio è previsto tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione, qualche nube potrà interessare i rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale, ma senza conseguenze associate; velature in transito a ponente.

Nella notte e al primo mattino i venti saranno deboli da nord, fino a moderati sul settore centrale. A seguire tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi fino a tesi tra imperiese orientale e savonese.

Il mare in mattinata sarà generalmente poco mosso sotto-costa e mosso al largo; nel pomeriggio localmente mosso a ponente, poco mosso altrove.

Le temperature sono in generale calo: sulla costa le minime sono comprese tra 6 e 12°C, le massime tra 13 e 17°C; nell’interno minime tra -4 e +8°C, massime tra 8 e 15°C.