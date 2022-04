Liguria. Affondo depressionario ad ovest del continente verso il mediterraneo occidentale, mentre sulla nostra regione prosegue la fase sostanzialmente stabile e secca. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: Al mattino sereno o poco nuvoloso per qualche locale velatura di poco conto. Pomeriggio con proseguo di tempo stabile ed assolato.

Venti: sud est moderati. Mari: Mosso. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento; costa: min +6/12°C, max +13/17°C; interno: min -4/+8°C, max +8/15°C.

MARTEDì 12 APRILE: Stratificazioni medio alte in transito, a tratte compatte in giornata.

Venti: In rotazione sai quadranti settentrionali. Mari: Da mosso a poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature: In lieve aumento nei valori minimi ed in quota.

MERCOLEDì 13 APRILE: Nuvolosità sparsa con ampi spazi soleggiati