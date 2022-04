Liguria. In questo weekend saranno moderate le condizioni di instabilità e in calo la pressione sul nord Italia.

Per la giornata di oggi, sabato 30 aprile, al mattino è prevista nuvolosità medio-alta su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Primi rovesci attorno a mezzogiorno nel gruppo Saccarello-Frontè, a ponente, e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, a levante.

Tra pomeriggio e sera estensione dei rovesci o temporali alla Val Bormida con sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Nella notte possibile passaggio instabile su tutta la regione con rovesci sparsi e qualche temporale specie nelle aree interne. Fenomeni meno probabili sull’Imperiese e sull’estremo levante.

Venti deboli variabili per gran parte della giornata. Si disporranno da nord solo in tarda serata. Mare generalmente poco mosso. Temperature in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 8 e 21 gradi, nell’interno tra 1 e 20.

Domani, domenica 1 maggio, nubi sparse al mattino senza fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale su Alpi Liguri e Tigullio, in sconfinamento verso le coste sottostanti; sul resto della regione il tempo resterà asciutto e in parte soleggiato fino a sera.

Per la giornata di lunedì 2 maggio si prevede cielo poco nuvoloso. Formazione di rovesci sulle Alpi liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto nel pomeriggio, ma in allontanamento verso nord