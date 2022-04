Liguria. Il vortice di bassa pressione che ha caratterizzato il sabato sulla nostra regione si allontana velocemente verso sud-est, ma nella giornata di domenica permarrà un po’ di instabilità sparsa. Ad inizio settimana una debole ripresa anticiclonica determinerà un netto miglioramento delle condizioni meteo.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 3 aprile avremo al mattino nuvolosità irregolare su gran parte della regione, ma non mancheranno ampie schiarite specie lungo la fascia costiera. Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio formazione di rovesci sparsi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino, possibili locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Quota neve inizialmente intorno agli 800-900 metri, in generale rialzo ad oltre i 1000/1200 metri nel corso del pomeriggio. In serata graduale esaurimento dei fenomeni praticamente ovunque.

Venti in mattinata moderati da nord/nord-est sul centro-levante, deboli altrove. Nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali sull’intera regione. Mare nella prima parte di giornata tra poco mosso e mosso sotto-costa e mosso al largo, poi moto ondoso in calo fino a poco mosso ovunque entro sera. Temperature in rialzo: sulla costa minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra -5 e 3 gradi, massime tra 5 e 11 gradi.

Lunedì 4 aprile avremo al mattino tempo prevalentemente asciutto con nuvolosità sparsa, più compatta a ponente. Nel corso del pomeriggio nuvolosità diffusa sui rilievi, generali condizioni soleggiate altrove.

Venti deboli o moderati da nord in mattinata, deboli meridionali nel pomeriggio. Mare poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Martedì 5 aprile giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature in ulteriore lieve aumento. Ventilazione da debole a moderata meridionale. Mare poco mosso.