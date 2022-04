Mercato settimanale di Savona in via Paleocapa, Russo: “Sarà spostato entro maggio”

Savona. Il mercato settimanale di Savona sarà spostato entro maggio. Lo hanno detto il sindaco Marco Russo e il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova ieri sera durante l’incontro con i residenti del centro. Gli incontri tra il Comune e gli stakeholders erano iniziati a gennaio e ora, dopo “aver trovato una soluzione condivisa” e aver ottenuto l’ok della polizia locale per le variazioni alla viabilità, si intravede la luce con il trasferimento dei banchi in via Paleocapa e corso Italia.

L’amministrazione Caprioglio aveva approvato lo spostamento solo di alcuni banchi sollevando le polemiche degli ambulanti e della minoranza in consiglio comunale .Russo lo aveva detto da subito e il primo atto è stato bloccare lo spostamento previsto dalla giunta precedente: “La collocazione attuale non va bene perchè è troppo dispersiva e genera malcoltento tra i soggetti coinvolti – ha detto ancora ieri sera -, per questo abbiamo deciso di cambiare ‘sede’”. Necessariamente, almeno al momento, i banchi saranno in centro perchè non c’è un’area mercatale – ha ricordato Russo – ma c’è l’intenzione di individuarne una.

Di Padova ha colto l’occasione per sottolineare gli aspetti positivi: “Vorremmo che la città lo vivesse come un’opportunità. E’ evidente che qualcuno non sarà contento, ma vorremmo sfruttare questo strumento per riappropriarci di alcune zone che non siamo abituati a vivere a piedi“. E il vicesindaco auspica: “Vorrei che i commercianti in sede fossa e ambulanti iniziassero a collaborare”.

Dopo l’attacco del consigliere comunale Pietro Santi sulle modalità di adozione della decisione (“nessuna discussione in consiglio”), Di Padova ha rassicurato che la pratica “sarà portata all’attenzione dei consiglieri prima del passaggio in giunta”.

Per quanto riguarda le manifestazioni commerciali “vogliamo alzare la qualità e distribuirle in maniera omogenea e uniforme sul territorio comunale”, ha aggiunto l’assessore al commercio.

Contestualmente allo spostamento del mercato è allo studio il nuovo piano urbano di mobilità. “Vogliamo favorire la mobilità lenta e sfavorire l’uso del mezzo privato a favore di quello pubblico. Serve a migliorare la qualità della vita in città, sia per i residenti che per i commercianti”, ha sottolineato Russo. Ma per fare questo sono necessari parcheggi di cintura, due ipotesi sono in corrispondenza delle uscite Miramare e corso Ricci dell’Aurelia Bis.

“E’ un percorso che richiede tempo ma vogliamo dare segnali immediati, siamo in attesa dei dati sul traffico e sulla fruizione dei parcheggi per individuare le prime scelte da fare nel centro, ma anche nei quartieri”, ha detto il sindaco.