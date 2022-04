Meeting Internazionale “Città di Savona”: posti già sold out per ammirare Marcell Jacobs

La decima edizione del Meeting Internazionale “Città di Savona” fa già registrare il tutto esaurito a più di un mese dall’evento, che si svolgerà il 18 maggio presso l’impianto di atletica “Giulio Ottolia” in località Fontanassa.

La stella della competizione sarà Marcell Jacobs. L’atleta è un habitué del meeting, al quale aveva partecipato prima di vincere la medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo dell’estate scorsa. Una medaglia storica perché ottenuta in una delle gare simbolo della kermesse a cinque cerchi. Sabato, Jacobs ha infatti annunciato che sarà presente a Savona e che si cimenterà nella specialità 200 m.

Il direttore organizzativo Marco Mura, come si legge sulla pagina ufficiale del meeting, è al lavoro per comporre una rosa di atleti in grado di mantenere la competizione ad altissimi livelli.