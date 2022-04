Meeting Internazionale Città di Savona 2022, Marcell Jacobs annuncia la sua presenza e sogna l’ennesimo record: “Farò il poker”

Savona. Mercoledì 18 maggio andrà in scena l’undicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia, una competizione che, anche in occasione di quest’anno, vedrà gareggiare il neoiridato indoor e campione olimpico Lamont Marcell Jacobs.

L’atleta delle Fiamme Oro, in un’intervista pubblicata questa mattina sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport“, ha quindi svelato che il suo esordio outdoor sarà proprio in occasione dell’evento organizzato alla Fontanassa, un motivo di orgoglio e vanto non soltanto Savona ma anche e soprattutto per Marco Mura, direttore organizzativo del Meeting il quale si è detto fiero ed orgoglioso per la scelta comunicatagli da Jacobs.

Il campione olimpico tenterà dunque di migliorare il suo attuale primato sui 200 metri piani di 20.61 corso nel 2018 a Campi Bisenzio, una scelta quasi “imposta” dal suo allenatore, coach Paolo Camossi. Si profila così all’orizzonte una nuova sfida per il ventisettenne di Desenzano del Garda, atleta che tenterà di stupire ancora nonostante il timore di “fare una figuraccia”.