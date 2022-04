Massimo Baccino è il nuovo presidente gli imprenditori edili dell’Unione Industriali di Savona

Savona. Il geometra Massimo Baccino, 49 anni, di Albisola Superiore, è il nuovo Presidente degli Imprenditori Edili dell’Unione Industriali di Savona, succedendo per scadenza di mandato all’Architetto Alberto Formento.

Titolare dell’Impresa MB Geoteams Srl-Unipersonale, operante dal 2010 in particolar modo nel comparto privato, ma anche nel settore pubblico. È stato Presidente del Collegio dei Garanti Contabili della Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali di Savona, nei sei anni precedenti.

Il nuovo Presidente, eletto all’unanimità dall’Assemblea si pone alla guida dell’Associazione in un momento particolare per il comparto edile, come evidenziato nell’estratto della Relazione annuale presentata ieri all’Assemblea.

Affiancheranno il Presidente Baccino, nel quadriennio 2022-2026 i Vice Presidenti: Arimondo Massimo, Craviotto Giovanni, Chiarelli Alberto e i Consiglieri: Bagnasco Federica, Bagnasco Maurizio, Barbano Fabrizio, Bellissimo Paolo, Boffa Luigi, Defilippi Gabriella, Ferraloro Emanuele, Formento Alberto, Freccero Manuela, Garofalo Barbara, Genesio Davide, Guglielmelli Elio, Mainetto Elena, Maruca Antonio, Mugliarisi Simone, Musso Angelo, Sacchi Giorgio, Vallerga Luca, Verus Marco, Vinai Samuela, nonché i Presidenti degli Enti Bilaterali.