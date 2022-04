Marcia: Mattia Braggio realizza il nuovo record regionale sui 20 chilometri

Finale Ligure. Nel mese di ottobre del 2020 aveva ritoccato il record ligure sui 10.000 metri su strada; nel marzo 2021 aveva ottenuto il nuovo primato regionale nei 10 chilometri su pista, battendo un tempo che resisteva da 36 anni.

Ieri, a Poděbrady, Mattia Braggio ha centrato un altro primato, abbattendo un record ligure che durava da ben 37 anni, ovvero dal 1985, quando Luigi Boccone corse in 1 ora 29’39”. Nella “classica” della marcia internazionale che si svolge in Repubblica Ceca Mattia ha gareggiato sulla distanza dei 20 chilometri, chiudendo col tempo di 1 ora 29’13”.

Una prestazione eccellente per il 22enne che, cresciuto nell’Atletica Ceriale San Giorgio e poi passato al Gruppo Città di Genova, da questa stagione è tesserato per l’Atletica Spezia Duferco, sempre seguito dall’esperto maestro Emidio Orfanelli. Braggio si è classificato quarantasettesimo assoluto in una gara vinta dal brasiliano Caio Bonfim in 1 ora 18’54”.

Mattia ha confermato di avere le qualità per avvicinarsi presto all’eccellenza nazionale, a conferma del suo talento e del preciso e costante lavoro svolto in allenamento.