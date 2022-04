Manifestazione pro ospedale Cairo, comitato sanitario Valbormida: “Invitiamo sindaci e Asl”

Valbormida. “La nostra Valle è fatta di bambini, di anziani, ci sono i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni, oltre scuole, industrie e stabilimenti. Come è possibile non tenerne conto? Chiediamo alla Regione di considerare tutto ciò, riconoscendoci il diritto alla salute, che non riteniamo sia sufficientemente tutelato, soprattutto nell’emergenza. Dal prospettato ospedale di comunità alle case della comunità, che non contestiamo in quanto fanno parte delle nostre richieste richiamate sul Documento Unitario presentato in Regione, ma che non soddisfano le necessità reali del territorio”.

A dirlo è il Comitato Sanitario Valbormida a favore della manifestazione pro ospedale di Cairo che si terrà sabato 9 aprile. L’obiettivo: “far sentire la nostra voce alla Regione, per far sapere all’opinione pubblica che la Valbormida non dorme. Vogliamo lottare contro il torpore e la rassegnazione”

“Per garantire un’adeguata assistenza nell’emergenza non bastano le piste dell’elisoccorso come prospettatoci. Continuiamo a lottare per una sanità efficiente, in tutti i modi e senza lasciare nulla di intentato. Abbiamo protestato, raccolto firme, fatto manifestazioni e convegni, e non ci fermeremo di certo – continuano dal comitato -. La nostra battaglia è di tutti e per tutti, senza colori politici: per questo chiediamo a chi voglia partecipare facendo sentire la propria voce di farlo senza esibire simboli o bandiere di partito. Auspichiamo la presenza di tutti i sindaci con la fascia tricolore e stendardi, la salute non ha nessun colore, ma va difesa a prescindere”.

“Alla manifestazione invitiamo anche l’Asl e, in particolare, il direttore sanitario Luca Garra, numero 2 dell’Asl e cittadino valbormidese. Conosce bene il territorio, venga a manifestare al nostro fianco con i dipendenti del San Giuseppe a cui esprimiamo solidarietà e ringraziamento – aggiungono -. Abbracciamo il nostro ospedale per difenderlo e potenziarlo con un pronto soccorso, e nel frattempo con il punto di primo intervento aperto 24 ore, o una seconda auto medica e alcuni altri servizi essenziali senza strumentalizzazioni e senza equivoci”.