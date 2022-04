Mallare, Kadrija pensa al collettivo: “Contento per i gol, ma ora l’importante è raggiungere l’obiettivo salvezza”

Carcare. Mercoledì 20 aprile allo stadio Candido Corrent è andata in scena Mallare-Borghetto, recupero della diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). Alla fine è stato 5-3 per i padroni di casa, un risultato che ha proiettato la squadra allenata da mister Alloisio verso la salvezza diretta.

Al termine del match non sarebbe potuto mancare un commento da parte di Herolind Kadrija, assoluto protagonista della gara insieme a Samuele Caruso: “Abbiamo ottenuto una vittoria sofferta, loro sono arrivati molto organizzati e con grande voglia di vincere. Abbiamo avuto un momento di calo durante l’incontro, ma a fine stagione credo sia normale soprattutto dopo aver superato tante difficoltà. Ci affacciamo agli ultimi due impegni con tanta grinta, ma anche un po’ stanchi. Dopo il primo tempo siamo rientrati con la testa giusta e abbiamo ribaltato il risultato, ci stiamo sacrificando notevolmente per raggiungere il nostro obiettivo”.

Successivamente l’attaccante ha ricordato di aver ripreso a giocare quest’anno dopo svariate stagioni di inattività, il tutto sottolineando in modo particolare la volontà di festeggiare l’ottenimento della salvezza matematica insieme ai suoi compagni: “Ho ripreso a giocare dopo essere stato tanti anni fermo e mi sto divertendo molto. Ho trovato la forma giusta e sono contento per il fatto che arrivino i gol, ma soprattutto per la prestazione dei miei compagni perchè l’importante è che la squadra faccia risultato per poter raggiungere il nostro obiettivo. A parer mio non si gioca da soli, per questo sicuramente mi farebbe piacere che la salvezza arrivasse con un mio gol, l’importante però è fare punti e vincere per poter mantenere questa categoria”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Herolind Kadrija, attaccante del Mallare pronto a trascinare i suoi verso il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.