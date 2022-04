Lutto ad Alassio, è scomparso don Giulivo Torri

Alassio. Saranno celebrati giovedì (7 aprile), nel pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Alassio, i funerali di don Giulivo Torri.

Vicario dei Salesiani alassini, nato a Parre (Bergamo) nel 1948, era stato ordinato sacerdote nel settembre del 1976, e per anni è stato insegnante di musica e religione e figura cardine dell’istituto don Bosco di Alassio.

Aveva ricevuto anche l’Alassino d’Oro alla memoria conferito dal sindaco di Alassio Marco Melgrati a Don Giorgio Colajacono insieme all’angelo del Bel-Sit Albi Baca.

Numerose le testimonianze di affetto e stima in suo ricordo, in particolare da parte dei tanti studenti che lo hanno avuto come insegnante.