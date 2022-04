L’ultimo saluto di Varazze a Gianni Ghigliazza: chiesa di Casanova gremita per il funerale dell’ex vigile del fuoco

Varazze. Ultimo saluto questa mattina, nella chiesa di Casanova, a Gianni Ghigliazza. Tantissime persone per salutare l’ex vigile del fuoco, mancato all’età dì 65 anni, conosciuto e stimato.

Grande amante degli animali, della natura, della campagna, dell’ambiente. “Persona amabile, tranquilla. Un uomo buono. Sempre in prima linea, nelle calamità e quando c’era bisogno. Pronto ad aiutare e a insegnare”. Lo ricordano così i varazzini che, questa mattina, insieme ai “suoi” vigili del fuoco, in tantissimi, lo hanno voluto salutare per l’ultima volta.

Il sindaco Luigi Pierfederici: “Oggi è una giornata triste per Varazze. Questa mattina abbiamo dato l’ultimo saluto all’amico Gianni Ghigliazza. Tanti amici, concittadini, ex colleghi, vigili del fuoco ancora in servizio e forze dell’ordine presenti per rendere il giusto e doveroso omaggio ad una persona alla quale tutti volevano e vogliono bene”.

“Un uomo buono. Credo che altre parole non servano per descrivere un persona con una generosità d’animo ed una disponibilità che andava al di là del comune, così come è stato ricordato in chiesa dai colleghi. Sicuramente tutti noi e la nostra comunità ne sentirà la mancanza ma rimarrà sempre di esempio per tanti”.