Loano, tutto pronto per la sesta edizione della Runners For Autism

Loano. Sabato 16 aprile si svolgerà a Loano la sesta edizione di Runners for Autism, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il programma della giornata prevede una corsa non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. L’iscrizione ha un costo di 10 euro.

Il ritrovo è alle 14 in piazza Italia, mentre alle 15 ci sarà la partenza dal Giardino del Principe. La corsa attraverserà viale Libia, il ponte Romano, via delle Peschiere, la passeggiata a mare di Marina di Loano fino quasi al confine con Pietra Ligure; da qui i corridori torneranno indietro fino alla chiesa di Madonna del Loreto, svolteranno sull’Aurelia e si dirigeranno verso Monte Carmelo toccando Borgo Castello, via Piste, località Berbena per poi tornare indietro fino in piazza Italia.

Verranno assegnati premi ai primi cinque uomini assoluti, alle prime cinque donne assolute e premi di categoria.

La camminata, invece, attraverserà via Doria fino ad arrivare a Palazzo Kursaal; da lì i partecipanti sfileranno sulla passeggiata a mare fino alla fine del Molo Francheville e poi torneranno indietro. La camminata sarà “autogestita” dai partecipanti.

Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare Nella Andronaco al numero +393396593975 o visitare la pagina Facebook dell’associazione.

La sesta edizione di Runners for Autism è anche quest’anno la prima di tre gare sempre organizzate dall’Asd Runners for Autism. A seguire si terrà il Piccaros-Vertical della Madonnina sul Monte Piccaro, mentre ad agosto è si svolgerà il Vertical Lai Da Colla di Balestrino.

Tutti gli eventi organizzati dall’Asd Runners for Autism hanno l’obiettivo di raccogliere fondi grazie ai quali

finanziare progetti di socializzazione ed integrazione dedicati ai ragazzi con autismo e non.