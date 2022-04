Loano, l’ufficio Iat ritorna a Palazzo Kursaal e riapre al pubblico

Loano. “Passato il periodo pandemico – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore al turismo Enrica Rocca – e ritornati ad una ‘quasi normalità’, d’accordo con Pro Loco Loano abbiamo deciso di riportare l’ufficio Iat nella sua sede originale sulla passeggiata a mare. I locali sono stati rimessi a nuovo e dotati di tutto il materiale necessario a fornire ai nostri ospiti ogni informazione possibile per vivere al meglio il ‘mare di possibilità’ offerto da Loano e dal suo comprensorio”.

L’ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica sarà gestito da Pro Loco Loano, che in qualità di associazione di promozione sociale ha come scopi fondamentali “la tutela e promozione del territorio e delle sue peculiarità turistico-culturali, la promozione e l’assunzione di iniziative, la realizzazione di manifestazioni per la conoscenza e la valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località, servizi di accoglienza, tutela e informazione turistica, attività di informazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo economico turistico, attività volte agli scambi culturali e sociali”.

La Pro Loco di Loano si occuperà di distribuire materiale promozionale (anche in lingue straniere) sulle attrattive turistiche locali e della Liguria. Inoltre fornirà informazioni sui servizi turistici e non; sull’offerta ricettiva e di ristorazione; sulle modalità di trasporto, sugli orari dei pubblici esercizi e dei servizi di pubblica utilità; sulle risorse storico-artistiche e naturalistiche, sugli itinerari turistici ed escursionistici. Ancora, promuoverà la collaborazione con le associazioni locali impegnate nell’organizzazione di eventi e manifestazioni per il tempo libero e lo sport al fine di valorizzare le risorse del territorio; promuoverà l’impiantistica sportiva cittadina e sarà in contatto con gli altri Iat del comprensorio e con l’Agenzia “In Liguria”.

Gli obiettivi sono: tutelare e fidelizzare la clientele turistica, potenziale e già acquisita, e soddisfare pienamente i bisogni dell’utenza al fine di incrementare l’affluenza; fornire informazioni sul territorio attraverso la trasmissione, agli utenti, della ricchezza del patrimonio culturale, sportivo, ambientale delle risorse turistiche.

L’ufficio si trova al pianterreno di Palazzo Kursaal, in corso Roma, sul lato all’angolo col parco giochi Pulin. In questo periodo sarà aperto dal martedì al sabato dalle 14 alle 18. Da gennaio a marzo l’ufficio sarà aperto dal giovedì al sabato dalle 14 alle 18; da aprile a settembre e nel mese di dicembre dal martedì al sabato dalle 14 alle 18; a luglio e agosto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; a ottobre e novembre dal giovedì al sabato dalle 14 alle 18. E’ possibile contattare telefonicamente gli addetti al numero 019 67 56 94 (interno 341) o al numero 328.896.0085 o inviare una mail a iatprolocoloano@gmail.com.