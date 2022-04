Loano in lutto per la scomparsa di Dante Matiz, memoria storica della città

Loano. Lutto nella comunità loanese per la scomparsa di Dante Matiz, autentica “memoria storica” della città. Aveva 90 anni.

Nato a Savona nel 1932 da genitori di origine friulana, ha risieduto a Loano fino ai 19 anni. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri, dopo vari trasferimenti si trasferì definitivamente a Gorizia, dove risiedeva tuttora e dove si è spento oggi.

Nonostante la distanza che lo separava dalla sua terra di origine, Dante Matiz ha sempre mantenuto con Loano un forte legame. Molto frequenti le sue visite in Riviera insieme alla moglie Olga e ai famigliari.

Un affetto, quello per la città dei Doria, che si è concretizzato nei racconti, prelevati direttamente dai suoi ricordi e dalla sua biografia, pubblicati regolarmente sulla Gazzetta di Loano e poi, in tempi più recenti, sui vari gruppi Facebook loanesi. Ne emergeva il ritratto nostalgico per una città che appartiene alla memoria, fatto di tanti luoghi “perduti” e di altrettante persone che non ci sono più ma che, per diversi motivi, sopravvivono nei cuori di chi le aveva conosciute.

Tali racconti sono stati raccolti nel volume “Sul filo dei ricordi” pubblicato dall’associazione “Quelli du carugio de Loa”, di cui faceva parte, e dal Lions Club Loano Doria e il cui ricavato è stato devoluto a favore della residenza protetta Ramella.