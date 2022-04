Loano, in duecento per la Runners For Autism: “Una bellissima giornata piena di emozioni e di solidarietà”

Loano. Successo di partecipazione per la sesta edizione di Runners for Autism, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La giornata soleggiata e la risposta degli appassionati di corsa, anche con la presenza di turisti, hanno contribuito alla riuscita dell’evento, che aveva l’obiettivo di raccogliere fondi grazie ai quali finanziare progetti di socializzazione ed integrazione dedicati ai ragazzi con autismo e non.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 aprile, si sono svolte una corsa non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri.

L’evento sportivo, aperto a tutti, grandi e piccini, ha visto la partecipazione di circa duecento persone che si sono ritrovate nella centrale piazza Italia, con allegria ed entusiasmo. Alle 15 è stata data partenza alla corsa che ha attraversato viale Libia, il ponte Romano, via delle Peschiere, la passeggiata a mare di Marina di Loano fino quasi al confine con Pietra Ligure; da qui i podisti sono tornati indietro fino alla chiesa di Madonna del Loreto, per poi svoltare sull’Aurelia e dirigersi verso Monte Carmelo toccando Borgo Castello, via Piste, località Berbena e quindi tornare indietro fino in piazza Italia.

La camminata ha attraversato via Doria fino ad arrivare a Palazzo Kursaal; da lì i partecipanti sono passati sulla passeggiata a mare fino alla fine del Molo Francheville e poi sono tornati indietro.

“Ringrazio il Comune di Loano, in particolare l’assessore allo sport Enrica Rocca e il vicesindaco Gianluigi Bocchio; la Csen di Savona per essere sempre al nostro fianco; la polizia municipale e la Croce Rossa di Loano; gli Alpini e il Cai di Loano sempre presenti nei due percorsi; i fotografi Walter Nesti e Davide Aicardi; i nostri partners che anno dopo anno ci sostengono; il mio staff impeccabile e i partecipanti: siete stati tantissimi, circa duecento tra camminata e corsa, grazie di cuore, spero che sia stata per voi una bellissima giornata piena di emozioni e di solidarietà” sono le parole dell’organizzatrice Nella Andronaco.

Sono stati assegnati premi ai primi cinque uomini assoluti, alle prime cinque donne assolute e premi di categoria. Al traguardo sono giunti 76 podisti.

Sul piano agonistico, successo di Alessandro Arnaudo, quest’anno tesserato Cambiaso Risso Running Team, col tempo di 29’17”. Seconda posizione per Carlo Cangiano dell’Albenga Runners in 30’23”, terzo Luca Dalmasso della Podistica Valle Varaita in 31’24”. Quarto Stefano Molinari in 32’01”, quinto Nicola Piccardo (Albenga Runners) in 33’20”.

In campo femminile ha primeggiato Ramona Siri col crono di 36’19”; seconda Marcella Ferraro (Podistica Savonese) in 37’24”, terza Federica Mingrino in 38’11”. Quarta Elisa Bronda (Albenga Runners) in 39’30”, quinta Alina Roman in 39’58”.

I podi delle singole categorie anagrafiche. M0-30: 1° Gioele Borghello, 2° Luca Guallini, 3° Pietro Barlocco. M31-40: 1° Mirko Ferrando, 2° Francesco Pera, 3° Marco Quartararo. M41-50: 1° Maurizio Trevisiol, 2° Davide Zunino, 3° Adriano Bertano. M51-60: 1° Emiliano Dagnino, 2° Luciano Folco, 3° Paolo Rolando. M61 e oltre: 1° Giovanni Zuffo, 2° Giacomo Bollorino, 3° Giuseppe Sanguineti. F0-30: 1ª Francesca Munerol, 2ª Sara Montaldo, 3ª Anastasia Moreno. F31-40: 1ª Martina Isoleri. F41-50: 1ª Manuela Zunino, 2ª Roberta Giacometti, 3ª Monica Volpe. F51-60: 1ª Alessandra Robutta, 2ª Gabriella Lavezzo, 3ª Cristina Costa. F61 e oltre: 1ª Fernanda Ferrabone.

Clicca qui per consultare la classifica completa della corsa.

La sesta edizione di Runners for Autism è anche quest’anno la prima di tre gare organizzate dall’Asd Runners for Autism. Il 3 luglio si terrà il Vertical della Madonnina sul Monte Piccaro, mentre ad agosto si svolgerà il Vertical Lai Da Colla di Balestrino.

