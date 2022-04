Loano, in biblioteca un corso di guida sicura con gli istruttori di FMI

Loano. Dal 6 all’8 maggio presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Loano si terrà un corso di guida sicura organizzato dal Motoclub Domina di Loano e a cura degli istruttori della Scuola Motociclistica Federale della Federazione Motociclistica Italiana. L’evento gode del patrocinio del Comune di Loano.

Il corso mira ad aumentare e perfezionare la tecnica di guida personale in modo dinamico e partecipato, aumentando così la consapevolezza e migliorando la gestione di possibili situazioni a rischio.

Le tre giornate sono caratterizzate da una parte di lezioni teoriche in aula e da sessioni pratiche “su strada” lungo percorsi stradali scelti dagli istruttori FMI.

“Siamo felici di aver organizzato per la FMI questo corso di guida sicura in strada – spiega il presidente del Motoclub Domina Paolo Raimondi – La promozione del territorio passa anche attraverso la programmazione di questo tipo di eventi. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Loano per la collaborazione e la scuola motociclista federale FMI”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 328.211.35.97 o inviare una mail a dominamotoclub@gmail.com.