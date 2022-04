Loano, chiusura ponte dei Meceti: modifiche alla viabilità e al servizio di TPL Linea

Loano. Per lavori di allargamento il ponte dei Meceti a Loano sarà chiuso da oggi, martedì 19 aprile, e per circa 75 giorni, il tempo stimato per la conclusione dell’intervento. In relazione al cantiere viario si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica per la viabilità alternativa, soprattutto per gli autocarri.

Ad essere interessato anche il servizio di trasporto pubblico locale di TPL Linea, che ha inoltrato un avviso agli utenti e ai viaggiatori, in quanto lo stop al traffico veicolare sul ponte nella località loanese comporta modifiche al transito dei bus.

Di conseguenza la linea 82 Loano – Verzi subirà le seguenti variazioni:

– direzione Loano – Verzi: giunti in località Meceti gli autobus effettueranno inversione dalla rotonda posta prima del ponte, quindi proseguiranno in direzione Loano, piazza Vallerga, S.S. 1 Aurelia, viale della Rimembranza, via Bulasce fino all’intersezione con via Meceti e quindi regolare percorso;

– la linea 82 transitera’ in localita’ meceti, in direzione loano, alle ore7:50 – 10:40 – 15:10 – 18.45;

– direzione Verzi – Loano: via Meceti fino all’intersezione con via Bulasce, via Bulasce, via Azzurri d’Italia, via Giacomo Matteotti e piazza Vallerga.

Al termine dei lavori verrà data comunicazione sul ripristino del consueto tragitto degli autobus di linea.