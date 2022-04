“Lions Day” ad Albenga, attività sociali e umanitarie: suggestiva parata di auto d’epoca

Albenga. Una giornata nel centro storico di Albenga con il Lions Day, manifestazione distrettuale, alla sua ventesima edizione, che rappresenta “il momento di incontro dei soci Lions, per una volta insieme non per svolgere una delle loro attività umanitarie e di servizio, ma per il semplice piacere di stare insieme in amicizia”.

Il Lions Club Albenga Host, presieduto quest’anno da Vittorio Varalli, ha raccolto la sfida dell’organizzazione, impegnando gli oltre 46 soci ed i rispettivi consorti, affiancati dai giovani del locale Leo Club e dai consoci ed amici degli altri club della Zona 3C, che hanno pianificato lo svolgimento dell’intenso programma: accolti dalla banda Giuseppe Verdi, i rappresentanti dei 61 Club di cui è formato il distretto Lions del ponente sia piemontese che ligure

La presenza quali relatori dei responsabili nazionali di tutte e tre le maggiori attività Lions nel settore attesta la rilevanza dell’appuntamento ingauno: verranno esposti i traguardi raggiunti negli anni dalla Scuola Cani Guida per non vedenti, la Banca degli Occhi che preleva e custodisce le cornee, il centro raccolta occhiali usati che li raccoglie, cataloga ed invia in tutto il mondo. A chiusura, l’intervento dell’ex direttore internazionale Roberto Fresia, candidato all’endorsement alla presidenza Internazionale, che ricorderà le motivazioni che lo spinsero a promuovere il Lions Day facendolo diventare appuntamento nazionale.

Infine, i neo soci dei Club hanno riaffermato la loro appartenenza alla associazione che con 1.400.000 iscritti è la più numerosa al mondo.

In piazza IV Novembre presente il veicolo polifunzionale Lions per l’effettuazione di screening medici gratuiti (cardiologici, oftalmologici, diabete) mentre l’esposizione delle maggiori attività di servizio dei Lions si è svolto in piazza del Popolo.

In centro storico aperti appositamente la galleria d’arte Ucai, con opere aventi per soggetto la pace, e la maggior parte dei negozi, disposti ad offrire trattamento speciale per lo shopping degli ospiti, mentre in viale Martiri della Libertà sono stati esposti veicoli storici da parte dell’associazione Ruote d’Epoca: in mostra alcuni bellissimi esemplari di auto d’epoca hanno incantato i numerosi turisti presenti ad Albenga, tra i quali comitive di stranieri.

Il programma riprenderà nel pomeriggio con l’apposizione di una piastrella commemorativa al “Ritrovo degli Artisti”, sede dei Fieui di Caruggi, e con la prosecuzione delle visite accompagnate. Numerose le attività proposte nel pomeriggio, tutte aperte al pubblico, che impegneranno svariate sale di Palazzo Oddo. All’Auditorium San Carlo di via Roma si terrà un concerto con l’alternarsi delle esibizioni di quartetti di giovani musicisti, mentre ci si sposterà a Palazzo Oddo per le conferenze sulle particolarità del nostro territorio e sui presidi alimentari.

Lo storico palazzo accoglierà conferenze sul Lions International e premiazioni varie (soci che si sono particolarmente prodigati durante la pandemia, Volontari alla Convention Lions, Poster della Pace, etc) ed ancora le relazioni di 3 scrittori e poeti: Stefano Vitale, critico d’arte, Gino Rapa, fondatore dei Fieui di Caruggi, e la presentazione del nuovo romanzo di Cristina Rava, il Tessitore. Sempre a Palazzo Oddo si potrà visitare la mostra fotografica Lo sguardo Gli sguardi del Circolo Fotografico di San Giorgio e, per chi vorrà cimentarvisi, grazie al presidio Slow Food si avrà una dimostrazione della preparazione del pesto.

A chiudere la giornata, la Famiglia Nante ospiterà soci ed accompagnatori presso la Clinica San Michele dove offrirà un “Concerto della Liberazione” dalla malattia e dalla guerra, consistente nella esibizione della Corale Ingauno al gran completo ed un rinfresco. Per ciò che concerne le attività di servizio: punti per la raccolta occhiali usati (fiore all’occhiello dei service della associazione nel settore del recupero) e di libri che andranno così a costituire nuove biblioteche donate a centri per anziani, ospizi, case di cura, carceri, nonché infine di tappi di plastica e di buste affrancate, per l’adozione a distanza.