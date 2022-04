L’incontro tra giunta e residenti del centro si accende sui rifiuti: “Per quanto dobbiamo sopportare?”

Savona. Scarsa pulizia e decoro nelle vie centrali di Savona, in particolare in corso Italia e via Paleocapa “il biglietto da visita della città”. Nella zona di piazza Mameli “la situazione è sempre più incresciosa, che col tempo peggiora sempre di più”. Anche in questo ‘quartiere’ i residenti sottolineano la condizione delle isole ecologiche: “I bidoni sono stracolmi, i gabbiani rompono i sacchetti e d’estate se la giocano con i topi. Ora aumenta anche la tari, fino a quando dovremmo sopportare?”.

L’incontro tra i residenti del centro e la giunta, che si è tenuto nel convento dei carmelitani scalzi in via Untoria, si accende sui rifiuti. A centro dell’attenzione del sindaco e degli assessori, come in quasi tutti gli altri quartieri, la raccolta differenziata e il decoro. Il sindaco ha introdotto il confronto con la consuetudinaria premessa durante la quale ha spiegato il piano Restart, poi sono seguiti gli interventi dei presenti, una trentina di persone.

Il sindaco Russo ha spiegato anche in questa occasione le difficoltà di Ata e ha ricordato l’avvio per la nuova raccolta differenziata nei prossimi mesi. “La svolta deriva dall’entrata in servizio della nuova società e nel frattempo dobbiamo fare il possibile per migliorare la situazione”. Per quanto riguarda gli investimenti, come telecamere (per i “furbetti dei rifiuti”) o nuovi cassonetti, “non possiamo spendere troppe risorse perchè entro poco tempo dovrebbe subentrare il nuovo sistema“.

Sul decoro – per Russo – ha influito la condizione economico finanziaria del Comune: “Speriamo progressivamente di uscirne e da quel momento avremo qualche margine in più. La città è in stato di degrado. Il primo passo per provare a risolvere è stato l’istituzione dei ‘custodi del bello’, piccole squadre di persone formate che si occuperanno di curare e fare manuntenzione dei beni comuni, partendo dalle cose più semplici, come le panchine”.

Tra le richieste degli abitanti la pedonalizzazione di alcune vie e gli interventi per la mobilità lenta, interventi per mitigare i disagi dovuti ad allagamenti in seguito all’aumento del livello di acqua nel torrente Letimbro, percorsi culturali per i turisti, riqualificazione del tessuto commerciale.