L’Imperia perde contro la Sanremese: guai per le savonesi d’Eccellenza

Imperia. Neroazzurri sicuramente volenterosi ma con delle difficoltà di costruzione e, davanti ad una squadra di livello come la Sanremese, questo va a influenzare necessariamente gli equilibri dell’incontro. Non è bastato nemmeno il supporto di un “Ciccione” presente: Conti e Scalzi fanno vincere i matuziani e non mollano la rincorsa al Novara, vincente anch’esso contro il Pont Donnaz.

Se dei biancocelesti si possono iniziare a tirare delle somme positive, indipendentemente da come sarà il posizionamento finale, questo non si può fare per l’Imperia: terz’ultimi a 29 punti con l’obiettivo di giocarsi le ultime chance di salvezza al playout, ma attenzione ad una Lavagnese in zona rossa che dista a soli 2 punti. Il Fossano è a più di due lunghezze: ad ora solo una delle liguri si potrebbe giocare una chance di salvezza, l’altra sarebbe direttamente retrocessa.

Un epilogo che creerebbe sconforto alle savonesi nel girone del Playoff che, con un’ipotetica retrocessione dei neroazzurri e dei bianconeri, si vedrebbero allungare a quota CINQUE il numero delle retrocessioni.

Insomma, ci vorranno altri risultati per evitare questa situazione di fuoco: ci saranno ancora 5 giornate, poi si avrà il verdetto definitivo.