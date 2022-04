Liguria regione più anziana d’Italia: 30,8 pensionati ogni 100 abitanti, 11° posto per il sistema di welfare

La Liguria si è classificata nel 2020 al 11° posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare, in un territorio che si conferma al vertice in Italia per popolazione anziana: 30,8 pensionati ogni 100 abitanti.

Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index” – indicatore sintetico di misurazione delle performance dei territori in termini di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione – realizzato da “Welfare, Italia”, Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti.

Con riferimento agli indicatori di spesa, la Liguria ottiene un punteggio di 72,1 posizionandosi al 5° posto, mentre registra un punteggio pari a 65,4 nella componente di indicatori strutturali, posizionandosi al 12° posto.

Il buon posizionamento della Liguria negli indicatori di spesa è dovuto alle buone performance in indicatori come la spesa sanitaria pubblica, in cui si colloca in 6a posizione con 2.236 € pro-capite, contro una media italiana di 2.114 € pro-capite, e la spesa sanitaria privata (602 € vs 479 €, 6a posizione).

Inoltre, raggiunge il 2° posto nella spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido, pari a 7.927 € per bambino frequentante (dato nazionale 5.537 €).

Contestualmente, però, risulta posizionata al 17° posto della classifica per quanto riguarda la spesa pubblica per consumi finali per l’istruzione e la formazione in % del PIL regionale (2,9% contro un valore nazionale di 3,3 %), e al 16° posto in termini di contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza in % del PIL regionale (12% contro il 13% a livello nazionale).

Con riferimento agli indicatori di output, la Liguria si conferma la Regione “più anziana” del paese, con 30,8 pensionati ogni 100 abitanti (dato nazionale 26,9 %).

Per quanto riguarda le politiche sociali la Liguria si classifica al 12° posto per il tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni (8,3% contro un valore nazionale di 9,2%), i giovani NEET e i cittadini inattivi su popolazione in età lavorativa (entrambi, tuttavia, in linea con il dato nazionale, rispettivamente 0,2% e 0,4%).

Circa il doppio del dato nazionale invece, il numero di alloggi popolari a livello regionale, 44 ogni 100mila abitanti della regione contro i 23 della media nazionale (7° posto).