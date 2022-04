Liceo Calasanzio, concluso il progetto europeo “Eurovisions Sound and Colours of our Europe”

Provincia. La Students’ Conference del 28, 29 e 30 marzo ha concluso il progetto Eurovisions – Sounds and colours of our Europe – Photography, nell’ambito di Erasmus+, cui anche quest’anno ha partecipato il liceo Calasanzio.

Le attività, articolate in un ciclo triennale di eventi tematici, hanno sviluppato quest’anno quello della fotografia. I 12 studenti coinvolti (Erica Musso, Sofia Perrone, Michela Suffia della IV IC, Guastalli Chiara, Alice Olivieri 4d, Matteo Falamischia, Giorgia Scarrone, Beatrice Iozzi 4e, Francesco De Bon, Elena Ghigo 4a, Ioana Cristiana Oprea, Gaia Strazzarino 4 b) tra i più meritevoli frequentanti le classi quarte, hanno partecipato, a partire da novembre, a diversi incontri con le scuole europee di Aurich (Germania), Vollen (Norvegia), Kepno e Wroclaw (Polonia) e con il Gymnazium di Pribram (Repubblica ceca) che ha anche ideato una serie di tutorials ed attività, volte alla realizzazione di una virtuale città europea che portasse l’impronta di tutte quelle degli istituti coinvolti.

E’ stato allestito, con il contributo di tutti i partecipanti, un sito web all’interno del quale è possibile visualizzare, oltre alla mostra fotografica virtuale curata dagli studenti e le proposte creative di ciascuno, anche l’archivio dei diversi passaggi necessari per concludere il progetto, dai tutorials per l’uso corretto delle app grafiche usate, agli audio-guida di commento alle diverse opere fotografiche.

La mostra è visibile all’indirizzo https://sites.google.com/gympb.cz/erasmus e anche sulla piattaforma etwinning cui il progetto Erasmus+ fa riferimento. Le attività hanno consentito di stabilire contatti e collaborazioni stimolanti tra gli studenti dimostratisi, ancora una volta, straordinariamente pieni di risorse e capacità.

Il progetto, nella sua componente docente, è stato coordinato e gestito dalle docenti Chiarlone Simona, Bordino Laura, Musante Antonietta e Passanisi Antonella con la preziosa collaborazione del tecnico Flavia Siccardi.