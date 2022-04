L’ex sindaco Giorgio Cangiano entra a far parte della segreteria provinciale del Pd: “Mio contributo per lo sviluppo del territorio”

Provincia. A due mesi dall’elezione a segretario provinciale savonese del partito democratico, Emanuele Parrinello trova la quadra tra le varie anime del partito e chiude l’intesa nel segno dell’unità e della rappresentanza delle varie correnti e sceglie la squadra: gli uomini che lo accompagneranno nel suo mandato.

La novità di peso per il territorio ingauno è rappresentata dall’ingresso dell’ex sindaco Giorgio Cangiano, che, sciolta la riserva, accetta l’incarico ed entra così a far parte a pieno titolo della segreteria.

L’ex sindaco Giorgio Cangiano, nel 2014 candidato a sindaco come indipendente, si è iscritto da 1 anno e mezzo al partito democratico e nel confermare la notizia del suo ingresso ringrazia per la fiducia il segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello e ne motiva sia la scelta che il suo impegno: “Per il territorio è importante avere un rappresentante di Albenga nella segreteria provinciale. Viviamo un momento difficile sia in campo sociale che economico ed è mia volontà apportare il mio contributo per uno sviluppo della nostra provincia in generale e con attenzione al comprensorio albenganese. In questo momento così delicato ritengo giusto che tutti diano il proprio contributo”, conclude.

Soddisfatto Ivano Mallarini, segretario del circolo pd ingauno: “Sono molto contento della presenza di Giorgio Cangiano nella nuova segreteria provinciale eletta dal congresso. Giorgio Cangiano, sindaco di Albenga nella nostra precedente amministrazione, è stimato da tutti, anche da persone che appartengono a partiti a noi contrapposti, per la sua grande intelligenza politica e per l’altissima statura morale. Sono certo che la sua presenza ed esperienza in un ruolo provinciale così importante possa portare molto, non solo ad Albenga, penso agli importanti progetti del parco della Gallinara e del nuovo polo scolastico, ma a tutto il comprensorio della provincia di Savona. Buon lavoro Giorgio!”, conclude Mallarino.