Legino, Fabio Tobia: “Buttato via un terzo del campionato, Juniores? Troppo bravi a scuola, molti studieranno fuori”

“Abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo per migliorare il recupero palla e il gioco. Abbiamo finalizzato e attaccato meglio la profondità. Nel primo tempo, loro sono stati padroni del gioco in assoluto. Hanno fatto il loro giro palla, non siamo mai riusciti ad accorciare sul portatore. Ci hanno surclassato nel primo tempo. Noi abbiamo avuto alcune occasioni all’inizio, loro ne hanno avute un paio dopo”. Inizia così l’analisi di mister Fabio Tobia a margine del netto successo per 5 a 1 ai danni del Vallescrivia.

Il Legino dovrà fare bottino pieno nelle ultime giornate per sperare di qualificarsi agli spareggi promozione. L’obiettivo dichiarato di salire di categoria non è stato ancora del tutto compromesso dalla falsa partenza.

“Non so se andremo ai play off – commenta Tobia – il Legino ha buttato via un terzo del campionato, le prime dieci partite. Nessuna squadra può permettersi di farlo. Ci sono stati infortuni e giocatori che ne venivano da periodi lunghi di inattività. Ci è costato caro. Quando siamo entrati in forma, abbiamo iniziato a trottare. Dalla decima in poi saremmo tra i primi, in linea con i nostri valori“.

Mantenere lo stesso organico anche il prossimo anno non sarà facile: “Ogni anno il Legino ha l’obiettivo di arrivare tra le prime. I piccoli dettagli però spesso fanno la differenza. Se iniziassimo il prossimo campionato con questa squadra, lo vinceremmo. I giocatori sono però molto bravi e tutti li cercano, quindi sarà difficile tenere tutti.

Il Legino può contare sul serbatoio della Juniores, laureatasi campione interprovinciale. Tuttavia, scherza Tobia, i piani del club sono guastati dalle buone pagelle dei ragazzi.

Cercheremo di pescare dalla Juniores. Peccato perché non è più come 30 anni fa quando i giocatori di calcio più bravi andavano malissimo a scuola. Ora, quasi tutti quelli della nostra juniores andranno tutti a studiare fuori: i pezzi migliori li perdiamo. Abbiamo poca fortuna”.

Infine, un pensiero al grosso lavoro portato avanti nel settore giovanile: “È il nostro fiore all’occhiello. Le Juniores del Legino hanno sempre vinto il campionato. A questi giovani servono comunque giocatori esperti, come quelli che abbiamo noi. Al completo questa squadra è incredibile. Giovani ed esperti che devono fare la differenza è il giusto mix”.