Le quattro giornate del Savona: con altrettanti successi è in Promozione, domani occhio a Campese-Sampierdarenese

Il Savona si gioca la vittoria del campionato tra domani e giovedì. Gli striscioni hanno trovato sulla loro strada una Sampierdarenese determinata a vincere il campionato e il testa a testa dura ormai dall’inizio del campionato.

La situazione

La classifica dice Sampierdarenese 50 e Savona 47. Il Savona ha disputato una partita in meno e la recupererà il 20 contro il fanalino di coda Fegino. È verosimile considerare dunque le due formazioni appaiate a quota 50 e da questo presupposto partono le considerazioni seguenti. Anche se il calcio, come noto, è in grado di riservare qualsiasi tipo di sorpresa più o meno gradita. Più indietro, la Campese insegue a quota 45.

Domenica di fuoco in vista del big match

Il big match tra Savona e Sampierdarenese andrà in scena giovedì 14 alle ore 20,30 allo stadio “Cige” di Genova. Il tipo di partita a cui si assisterà dipenderà molto dai risultati di domani. Il Savona ospiterà la Vecchiaudace Campomorone, squadra che deve ancora racimolare qualche punto per considerarsi matematicamente salva. Impegno sulla carta non proibitivo ma il Savona deve fare attenzione perché ormai ogni passo falso può costare davvero caro. Pare difficile, visto il quadro complessivo dei campionati, l’accesso al campionato di Promozione per la vincitrice dei play off. Decisamente più complicato l’impegno in trasferta della squadra di Pittaluga. I “lupi” genovesi saliranno a Campo Ligure per vedersela contro la Campese, squadra che un pensierino al primo posto lo fa ancora.

Sampierdarenese vs Savona

In caso di risultato analogo domani, la sfida di giovedì sarà una finalissima a tutti gli effetti. Chi vince avrà poi il match point nelle due giornate seguenti. Il Savona contro il Pra’ FC e la Sampierdarenese contro il Fegino. Nel caso una delle due non facesse bottino pieno, allora la squadra che uscirà vittoriosa domani potrà giocare con due risultati su tre. In generale, in caso di parità al primo posto a fine campionato, sarà necessario decretare la vincitrice attraverso uno spareggio.