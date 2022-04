Lavoro nero e centinaia di persone alla serata con l’attrice hard dal vivo: maxi sanzione a un bar di Cairo

Cairo Montenotte. Doveva essere una serata per festeggiare gli 8 anni del locale. Musica dal vivo, Battle dj set e il live show di una attrice hard. Un evento al quale sono accorse molte persone. Il conto della festa rischia però di rivelarsi salato per la Caffetteria Regio di Cairo: alla serata infatti è arrivata la Guardia di Finanza, che ha contestato ai proprietari violazioni legate al personale tali da comportare una sanzione superiore ai 20 mila euro.

L’evento si è svolto lo scorso 1 aprile. Il programma della serata prevedeva prima la musica live di Davide Crisafulli, poi un “Battle dj set” che vedeva protagonisti Andre Poggio, Fabio Biale, Luca Esse e Gege. Il momento clou della serata era però lo show dal vivo di Barbie Queen, una giovane attrice porno ligure scoperta da Max Felicitas. Un “menu” in grado di richiamare moltissimi clienti, ma anche l’attenzione delle Fiamme Gialle.

Al controllo, secondo le testimonianze dei presenti, hanno partecipato almeno 5 militari e un cane antidroga. Oltre agli avventori e al personale sono stati controllati anche i dj, per verificare che fossero in regola con la licenza Siae.

Al termine del controllo, secondo i militari, sarebbero stati 7 i membri del personale non in regola. Un dato che fa lievitare la sanzione fino a circa 22 mila euro, poco più di 3000 euro per ogni lavoratore. Se al termine degli accertamenti il dato venisse confermato, potrebbe scattare anche la sospensione dell’attività.

Oltre a questo, le Fiamme Gialle starebbero valutando se contestare eventuali altre violazioni legate alla sicurezza: alla serata infatti, secondo alcune testimonianze e i rilievi dei militari, avrebbero partecipato circa 500 persone, un numero molto elevato in rapporto agli spazi disponibili all’esterno. Il dato, però, viene contestato dalla proprietà, secondo cui il numero di clienti era inferiore al centinaio: a farli sembrare più numerosi avrebbe contribuito il fatto che il vicolo su cui si affaccia il locale (via dei Portici, in centro storico) è molto stretto.

In tema di assembramenti, lo stesso bar era già stato sanzionato nel febbraio 2021: in quel caso erano stati i carabinieri a contestare al Regio la presenza di 62 clienti, elevando due multe per un totale di 800 euro. Un provvedimento contro il quale però i legali del locale avevano fatto ricorso, dato che la capienza concessa (tra interno e dehor) era di 65 persone.