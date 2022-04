Lavori in A10, riaperta corsia all’interno della galleria Maxetti tra Arenzano e Varazze

Autostrade. Si è conclusa alle 15.30 circa la prima fase delle lavorazioni nella galleria Maxetti, nella tratta di A10 compresa tra Varazze e Arenzano in direzione Savona, all’interno della quale – a seguito di ispezioni condotte questa notte – si è reso necessario procedere con una sostituzione delle reti preesistenti con nuovi presidi più performanti.

Avrebbe dovuto aprire questa mattina concedendo un po’ di respiro per il traffico, ma l’ispezione notturna ha evidenziato qualche problema strutturale tale da dover installare nuove centine per sorreggere la struttura. E così resta lo scambio di carreggiata e i disagi. Il termine delle lavorazioni nel pomeriggio ha consentito la riapertura della corsia all’interno del fornice e la regolare transitabilità dell’entrata di Arenzano in direzione Savona.

Al fine di limitare l’impatto sulla viabilità, il completamento delle attività di sostituzione delle reti verrà effettuato nelle prossime due notti, con orario 20-06.

Attualmente il traffico in direzione Savona transita su due corsie di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 3 km in direzione Genova, traffico scorrevole in direzione Savona.