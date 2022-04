L’asparago violetto tra i protagonisti in Rai ai Soliti Ignoti

Albenga. Una trasmissione popolare e molto seguita “I Soliti Ignoti”, condotta in prima serata da Amadeus, che ieri sera ha avuto tra i partecipanti anche Luca Lanzalaco, produttore con la sua famiglia in un’azienda a Leca dell’asparago violetto. Un protagonista assoluto, sebbene di nicchia, della produzione orticola della piana entrato a far parte di slow food con i 4 di Albenga: zucchina trombetta, pomodoro cuore di bue, carciofo spinoso e appunto l’asparago violetto. Ed è partecipando come “parente” con una vetrina di milioni di spettatori che Luca ha promosso un prodotto di nicchia, ma molto ricercato da chef e buongustai.

Con queste parole Luca Lanzalaco racconta lo spirito della sua partecipazione alla trasmissione: “Sono stato contattato direttamente dalla produzione Rai 1 (non li ho cercati io) ed è stata una bella esperienza. Sono stati molto gentili e professionali e mi è sembrata un’occasione davvero unica, sia come azienda che come ingauno, per promuovere un prodotto di Albenga che negli ultimi anni è stato rivalorizzato da Slow Food insieme a Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) con un progetto di valorizzazione finanziato dal Psr e dall’Unione Europea”.

“Questa trasmissione – prosegue – poteva essere un’occasione anche per arrivare a livello nazionale a sottolineare le peculiarità, e mettere un faro su questo prodotto unico che abbiamo ad Albenga. E’ stata una partecipazione breve ma interessante: spero che, visto che inizia ora la stagione, possa essere un buon biglietto da visita per la nostra città e per il territorio. Spero che sempre più persone capiscano che i prodotti locali, anche di nicchia come l’asparago, sono la vera chiave per riuscire a portare un territorio anche a livello turistico ad un certo livello”, conclude Luca.