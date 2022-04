“L’arte dono per la vita”: a Finalborgo una mostra in favore dell’AIFO

Finale Ligure. Dal 9 al 24 aprile (escluso il lunedì) dalle ore 15 alle 20 presso l’Oratorio de’ Disciplinanti, in piazza santa Caterina, a Finalborgo è visitabile la mostra “L’arte dono per la vita” di Bernardo Asplanato, pluripremiato decano dei pittori imperiesi e allievo di Felice Casorati.

L’esposizione di 129 tra tele e disegni su carta rende concreto il sogno dell’artista, scomparso nel 209: ogni donazione per le opere sarà interamente devoluta all’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, organizzazione di cooperazione sociosanitaria che da sessant’anni opera nei Paesi a basso reddito, e si trasformerà in diritti, salute, cure intermedie e nuove possibilità di vita dignitosa per donne in fragilità in Brasile, Guinea Bissau e Mozambico.

Come ogni artista fedele ai suoi strumenti, anche Asplanato aveva nello studio pennelli, tavolozza, tecnica ed emozioni, che orchestrava sapientemente in melodia pittorica grazie al suo estro e alla sua firma d’artista, fino all’ultimo vitale e solidale. Il maestro ha sempre infatti dimostrato sensibilità nei confronti delle tematiche sociali, grazie anche all’impegno della moglie, la professoressa Anna Maria Larcher.

L’inaugurazione si terrà sabato 9 aprile alle ore 17. Gli accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti antiCovid-19. Per informazioni è possibile visitare il sito web dell’AIFO o scrivere un’e-mail a info@aifo.it.